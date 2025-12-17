|
17.12.2025 06:31:28
Laredo Resources legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Laredo Resources gab am 15.12.2025 die Zahlen für das am 31.08.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 19,44 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,4 Millionen USD umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie lag im Geschäftsjahr bei 0,010 USD. Im Vorjahr waren ebenfalls 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 49,03 Prozent auf 1,32 Millionen USD. Im Vorjahr hatte Laredo Resources 2,59 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen geben nach -- ATX letztlich kaum verändert -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen zum Handelsende in Grün
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Mittwoch seitwärts, während der deutsche Leitindex Verluste einsteckte. An der Wall Street geht es abwärts. In Fernost dominierten die Bullen das Börsengeschehen.