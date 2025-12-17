17.12.2025 06:31:28

Laredo Resources legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Laredo Resources gab am 15.12.2025 die Zahlen für das am 31.08.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 19,44 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,4 Millionen USD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag im Geschäftsjahr bei 0,010 USD. Im Vorjahr waren ebenfalls 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 49,03 Prozent auf 1,32 Millionen USD. Im Vorjahr hatte Laredo Resources 2,59 Millionen USD umgesetzt.

