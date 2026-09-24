Laredo Resources legte Quartalsergebnis vor

Laredo Resources hat am 22.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,79 Prozent zurück. Hier wurden 0,3 Millionen USD gegenüber 0,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 1,32 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ebenfalls 1,32 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at