Largan Precision: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Largan Precision lud am 20.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 46,63 TWD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 48,28 TWD je Aktie vermeldet.

Largan Precision hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,54 Milliarden TWD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,58 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at