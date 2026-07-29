Largan Precision präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Largan Precision hat am 27.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 35,72 TWD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,73 TWD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13,66 Milliarden TWD umgesetzt, gegenüber 11,67 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at