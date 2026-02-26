Largan Precision: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Largan Precision hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 50,35 TWD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 65,01 TWD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Largan Precision in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,73 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 17,22 Milliarden TWD. Im Vorjahresviertel waren 18,27 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 159,41 TWD gegenüber 194,17 TWD je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat Largan Precision im vergangenen Geschäftsjahr 61,15 Milliarden TWD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Largan Precision 59,46 Milliarden TWD umsetzen können.

