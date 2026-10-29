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29.10.2026 06:31:29
Largan Precision: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Largan Precision hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 39,63 TWD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Largan Precision 53,05 TWD je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,46 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,65 Milliarden TWD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,68 Milliarden TWD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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