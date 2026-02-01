Cogent Biosciences Aktie
WKN DE: A2QJAY / ISIN: US19240Q2012
|
01.02.2026 07:39:17
Large Biotech Fund Sells Shares of Cogent Biosciences for Over $120M
On Jan. 22, 2026, Fairmount Funds Management LLC, a Director at Cogent Biosciences (NASDAQ:COGT), reported the indirect sale of 3,500,000 shares for a total of apporximately $127.4 million, according to a SEC Form 4 filing. Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($36.40).
