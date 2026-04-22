Inhibrx Aktie

Inhibrx für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PQMH / ISIN: US45720L1070

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22.04.2026 20:20:53

Large Drugmakers Eye Inhibrx Cancer Drugs Valued Over $8 Billion, Stock Surges

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