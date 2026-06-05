Impinj Aktie

Impinj für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANZB / ISIN: US4532041096

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05.06.2026 22:11:39

Large Impinj Investor Trims Position by $11.3 Million

Impinj (NASDAQ:PI) connects physical items to the digital world with advanced RFID solutions; a key insider recently reduced their indirect holdings.Capital LLC Sylebra, serving as Director at Impinj, reported the indirect sale of 73,810 shares of common stock for a transaction value of approximately $11.31 million, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($153.21).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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