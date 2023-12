Large-scale TIDES purification with MCSGP under GMP

Throughout industry the trend goes from producing batches to continuous production. Due to the increasing need for efficient methods to produce peptides and oligonucleotides on a large scale, Bachem was the first TIDES manufacturer to introduce Multicolumn Countercurrent Solvent Gradient Purification (MCSGP) systems for their continuous purification. Now being able to purify faster and very sustainably tens of kilograms of TIDES under GMP conditions, the company’s leading technologist in this field explains along with two of the fathers of this technology, Prof. Morbidelli and Thomas Müller-Späth, what makes MCSGP the new industry standard. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bachem Holding AG Zum vollständigen Artikel Weiter zum vollständigen Artikel bei Bachem Holding AG Zum vollständigen Artikel