Largo hat am 17.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,42 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Largo ein Ergebnis je Aktie von -0,790 CAD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 45,8 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 48,9 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at