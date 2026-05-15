Largo veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Largo hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,10 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,200 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 37,8 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 6,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 40,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at