Larimar Therapeutics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Larimar Therapeutics hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Larimar Therapeutics -0,410 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at