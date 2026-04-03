Larkspur Health Acquisition A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Larkspur Health Acquisition A ließ sich am 31.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Larkspur Health Acquisition A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 4,180 USD beziffert. Im Vorjahr waren -8,480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at