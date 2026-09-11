Oracle Aktie

Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.09.2026 01:48:02

Larry Ellison to sell up to $7.5bn worth of Oracle stock

Founder to offload as many as 50mn shares as company posts higher revenue from data centres but faces investor fears it is overcommitted to AIWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Oracle Corp.

mehr Nachrichten