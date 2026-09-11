Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
12.09.2026 01:48:02
Larry Ellison to sell up to $7.5bn worth of Oracle stock
Founder to offload as many as 50mn shares as company posts higher revenue from data centres but faces investor fears it is overcommitted to AIWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!