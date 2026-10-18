Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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18.10.2026 18:30:06
Larry Ellison’s Net Worth Plummets as Oracle Suffers $488 Billion Wipeout
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Nachrichten zu Oracle Corp.
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14.10.26
|Börse New York: S&P 500 zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
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14.10.26
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14.10.26
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13.10.26
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13.10.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite notiert im Minus (finanzen.at)
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13.10.26
|Verluste in New York: S&P 500 sackt ab (finanzen.at)
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13.10.26
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09.10.26
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Analysen zu Oracle Corp.
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|Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|72 550,00
|3,42%
|Oracle Corp.
|114,36
|-4,78%
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