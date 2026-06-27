Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
27.06.2026 20:31:20
Larry Ellison’s Net Worth Plunges $45 Billion as Oracle Stock Chart Signals More Downside
This article Larry Ellison’s Net Worth Plunges $45 Billion as Oracle Stock Chart Signals More Downside originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Oracle Corp.
|
23.06.26
|Oracle-Restrukturierung: 21.000 Stellen fallen weg - KI-Fokus treibt Aktienkurs nicht (finanzen.at)
|
23.06.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Oracle-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
18.06.26
|Milliardendeal mit Microsoft gescheitert? Oracle weist Bericht zurück - Aktien geben nach (finanzen.at)
|
16.06.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Oracle-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.06.26
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
11.06.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
11.06.26
|Oracle liefert starkes Quartal - Anleger reagieren dennoch skeptisch auf Miilliardenfinanzierung (finanzen.at)
|
11.06.26
|NYSE-Handel: S&P 500 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)