BlackRock Aktie
WKN DE: A40PW4 / ISIN: US09290D1019
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14.08.2026 11:32:00
Larry Fink's BlackRock Just Crossed $15.3 Trillion in Assets. Here's What That Scale Actually Earns.
In the world of asset management, BlackRock (NYSE: BLK) stands out among the rest. BlackRock ushered in the era of passive investing and exchange-traded funds (ETFs) and has become a powerhouse in financial services, with a staggering $15.3 trillion in assets under management (AUM).BlackRock continues to evolve and build on its strong foundation, offering a range of products for its diverse clientele. In the process, the company continues to grow its AUM and, more importantly, its profit margins in the competitive financial industry.Here's what BlackRock's massive scale earns it and why it's well-positioned to continue building on its growth.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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