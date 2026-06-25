Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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25.06.2026 13:48:06
Larry Sanger, a Wikipedia Founder, Is Barred From Editing on the Site
A vote to bar Larry Sanger indefinitely from the volunteer community of Wikipedia came days after he submitted a proposal on “intellectual diversity.”Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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