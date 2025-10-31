Larsen Toubro: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Larsen Toubro hat am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Larsen Toubro hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 28,54 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 24,69 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,44 Prozent auf 679,84 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 615,55 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at