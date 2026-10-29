Larsen Toubro: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Larsen Toubro hat am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,24 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 7,79 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,374 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 7,87 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at