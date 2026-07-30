Larsen Toubro gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Larsen Toubro hat am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Larsen Toubro hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,310 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,18 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,44 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at