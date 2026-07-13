Larsen Toubro Infotech: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Larsen Toubro Infotech hat am 11.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 49,46 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Larsen Toubro Infotech ein EPS von 42,33 INR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Larsen Toubro Infotech 116,08 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 98,41 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at