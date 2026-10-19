Larsen Toubro Infotech: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Larsen Toubro Infotech ließ sich am 16.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Larsen Toubro Infotech die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 47,15 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Larsen Toubro Infotech ein EPS von 47,28 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 118,08 Milliarden INR – ein Plus von 13,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Larsen Toubro Infotech 103,94 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 49,46 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 118,02 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at