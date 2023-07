Larsen Toubro Infotech: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Larsen Toubro Infotech hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.07.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2023 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite hat Larsen Toubro Infotech im vergangenen Quartal 87,02 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 92,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Larsen Toubro Infotech 45,23 Milliarden INR umsetzen können.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 40,40 INR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 87,64 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.at