Larsen Toubro Infotech stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Larsen Toubro Infotech präsentierte in der am 19.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 32,75 INR, nach 36,65 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 107,81 Milliarden INR – ein Plus von 11,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Larsen Toubro Infotech 96,61 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at