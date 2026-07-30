Larsen Toubro legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Larsen Toubro veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,32 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,310 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 7,18 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,44 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,317 USD gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 7,07 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at