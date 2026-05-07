Larsen Toubro öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Larsen Toubro hat am 05.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 38,71 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 39,98 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,25 Prozent auf 827,62 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 743,92 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 116,93 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 109,36 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 2 858,74 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2 554,05 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at