Larsen Toubro präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Larsen Toubro hat am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,42 USD, nach 0,460 USD im Vorjahresvergleich.

Larsen Toubro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,04 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,59 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,32 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Larsen Toubro im vergangenen Geschäftsjahr 32,36 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Larsen Toubro 30,21 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at