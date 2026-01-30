Larsen Toubro: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Larsen Toubro hat am 28.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,26 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Larsen Toubro noch ein Gewinn pro Aktie von 0,290 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,02 Milliarden USD – ein Plus von 4,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Larsen Toubro 7,66 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at