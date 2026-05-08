Larsen Toubro: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Larsen Toubro hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,460 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,04 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,59 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,32 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 32,35 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Larsen Toubro 30,21 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at