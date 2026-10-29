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29.10.2026 06:31:29
Larsen Toubro: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Larsen Toubro hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 37,81 INR, nach 28,54 INR im Vorjahresvergleich.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Larsen Toubro in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 787,50 Milliarden INR im Vergleich zu 679,84 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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