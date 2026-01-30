Larsen Toubro stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Larsen Toubro hat am 28.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,290 USD je Aktie vermeldet.

Larsen Toubro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,02 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,66 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at