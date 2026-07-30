Larsen Toubro stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Larsen Toubro lud am 28.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 29,97 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Larsen Toubro noch ein Gewinn pro Aktie von 26,30 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 679,42 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 636,79 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at