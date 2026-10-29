Larsen Toubro: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Larsen Toubro hat am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,40 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Larsen Toubro noch ein Gewinn pro Aktie von 0,330 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,24 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,79 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at