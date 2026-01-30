|
Larsen Toubro zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Larsen Toubro äußerte sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 23,37 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Larsen Toubro ein EPS von 24,43 INR je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Larsen Toubro in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 714,50 Milliarden INR im Vergleich zu 646,68 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
