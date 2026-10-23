Las Vegas Sands: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Las Vegas Sands hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,48 USD gegenüber 0,610 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,45 Prozent auf 3,22 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Las Vegas Sands 3,33 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at