|
30.01.2026 06:31:29
Las Vegas Sands: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Las Vegas Sands hat am 28.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Das EPS lag bei 416,75 ARS. Im letzten Jahr hatte Las Vegas Sands einen Gewinn von 224,86 ARS je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig wurden 5 243,89 Milliarden ARS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Las Vegas Sands 2 894,15 Milliarden ARS umgesetzt.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1463,39 ARS eingefahren. Im Vorjahr waren 897,36 ARS je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 56,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16 211,86 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahr waren 10 345,29 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.