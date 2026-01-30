Las Vegas Sands: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Las Vegas Sands hat am 28.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 416,75 ARS. Im letzten Jahr hatte Las Vegas Sands einen Gewinn von 224,86 ARS je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 5 243,89 Milliarden ARS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Las Vegas Sands 2 894,15 Milliarden ARS umgesetzt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1463,39 ARS eingefahren. Im Vorjahr waren 897,36 ARS je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 56,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16 211,86 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahr waren 10 345,29 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at