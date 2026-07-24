Las Vegas Sands: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Las Vegas Sands stellte am 22.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,660 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,66 Prozent auf 3,15 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,18 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at