Las Vegas Sands: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Las Vegas Sands lud am 21.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 359,96 ARS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 405,20 ARS je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4 823,45 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4 425,31 Milliarden ARS in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at