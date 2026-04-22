Las Vegas Sands Aktie
WKN: A0B8S2 / ISIN: US5178341070
|
22.04.2026 22:49:07
Las Vegas Sands Corp. Q1 Profit Climbs
(RTTNews) - Las Vegas Sands Corp. (LVS) released earnings for its first quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $567 million, or $0.85 per share. This compares with $352 million, or $0.49 per share, last year.
Excluding items, Las Vegas Sands Corp. reported adjusted earnings of $612 million or $0.91 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 25.3% to $3.585 billion from $2.862 billion last year.
Las Vegas Sands Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $567 Mln. vs. $352 Mln. last year. -EPS: $0.85 vs. $0.49 last year. -Revenue: $3.585 Bln vs. $2.862 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!