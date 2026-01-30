|
Las Vegas Sands stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Las Vegas Sands äußerte sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,450 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,65 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 26,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,90 Milliarden USD in den Büchern standen.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,35 USD. Im Vorjahr hatte Las Vegas Sands 1,96 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite standen 13,02 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 11,30 Milliarden USD umgesetzt.
