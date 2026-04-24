Las Vegas Sands: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Las Vegas Sands gab am 22.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,85 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,490 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 3,59 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,86 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at