Lasa Supergenerics stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lasa Supergenerics hat am 29.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,83 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,850 INR erwirtschaftet worden.

Lasa Supergenerics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt -1,3 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 100,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 391,4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 6,800 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lasa Supergenerics -2,950 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 82,35 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 251,41 Millionen INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,42 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at