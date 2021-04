Laschet fordert vom Impfgipfel Rechtsklarheit für Geimpfte

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--CDU-Chef Armin Laschet hat vor dem Impfgipfel Rechtsklarheit für Geimpfte und Genesene gefordert. Auch lobte er den Fortschritt bei der Verabreichung der Impfdosen als "exponentielles Wachstum". "Ich erwarte schon konkrete Aussagen, vor allem rechtliche klare Aussagen, denn wenn wir jetzt die Ausgangssperre oder Ausgangsbeschränkungen haben, wird es ja eine Antwort geben müssen", sagte Laschet, der auch Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen ist. Darin müsse geklärt werden, was für den Geimpften gelte und was nicht. "Und diese Rechtsauskunft müssen wir recht bald geben", so Laschet nach einer Sitzung der CDU-Spitzengremien.

Am Nachmittag wollen sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten bei einem Impfgipfel beraten. Dabei soll es neben den Geimpften auch um Perspektiven für Genesenden gehen. "Der, der schon immunisiert ist, hat ja eine ähnliche Schutzwirkung wie der Geimpfte", sagte Laschet. "Das muss heute verbindlich geregelt werden."

Der CDU-Politiker sagte, dass beim Impfen in den vergangenen drei Wochen so viele Fortschritte gemacht wurden wie zuvor in drei Monaten. "Man kann daran das exponentielle Wachstum beim Impfen erkennen. Heute sind mehr als 25 Millionen Impfungen verabreicht worden", sagte Laschet. "Wir wollen überall in den Ländern in den nächsten Wochen an Tempo zulegen, damit wir möglichst vielen Menschen ein solches Impfangebot machen können."

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 26, 2021 08:23 ET (12:23 GMT)