Laschet geht Scholz wegen dessen Reaktion auf Razzien an

BERLIN (Dow Jones)--CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat dem SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz vorgeworfen, wegen seiner Kritik an der von der Staatsanwaltschaft angeordneten Razzien bei Bundesfinanz- und Bundesjustizministerium die Unabhängigkeit der Justiz infrage zu stellen.

"Man kann dieser und jener Meinung sein, aber man sollte alles vermeiden, was den Eindruck erweckt, als hätten wir keine unabhängige Justiz. Und wenn das eigenen Ministerium durchsucht wird, der Staatsanwaltschaft zu sagen, was sie besser getan hätte, kennt man sonst nur von populistischen Staaten", erklärte Laschet in Berlin gut zwei Wochen vor der Bundestagswahl. "Ein Bundesminister und Vizekanzler, der in Zweifel stellt, ob ein unabhängiger Richter richtig entschieden hat oder nicht - das kritisieren wir in anderen Ländern, auch in der Europäischen Union, und sollten wir uns hier als Stilmerkmal nicht zu eigen machen."

Auch Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer zeigte sich verstimmt über Scholz' Kritik an den staatsanwaltschaftlich angeordneten Durchsuchungen, bei denen es um Strafvereitelung im Amt gegen organisierte Geldwäsche geht.

"Die einzige Reaktion, die ich von demjenigen, der Kanzler in diesem Land werden will, gehört habe, ist, er sei verstimmt. Und ehrlich gesagt: Was das für ein Signal in Richtung Rechtsstaat ist, was das für ein Signal in Richtung all der Männer und Frauen in der Polizei und in der Staatsanwaltschaft ist, das würde ich gerne mal in den Raum stellen", so Kramp-Karrenbauer.

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat das Finanzministerium und das Justizministerium im Zuge ihres laufenden Ermittlungsverfahrens gegen Verantwortliche der Anti-Geldwäscheeinheit FIU durchsucht.

Scholz hatte moniert, dass die Behörde ihre Fragen an die Ministerien auch hätten schriftlich stellen können

