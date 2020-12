Laschet schließt harte Maßnahmen auch nach 10. Januar nicht aus

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) schließt eine Verlängerung der harten Corona-Auflagen über den 10. Januar hinweg nicht aus. Wenn erforderlich, werde es auch danach weitere Maßnahmen geben, sagte Laschet am Sonntag nach den telefonischen Bund-Länder-Beratungen in Düsseldorf. Es werde jetzt alles getan, die Corona-Zahlen bis dahin zu senken.

Laschet wollte aber keine konkreten Prognosen abgeben: "Das hat die Pandemie in diesem Jahr gelehrt: Jegliche Prognose (...), die über vier Wochen ausgerichtet ist, geht schief", sagte er. "Es ist meistens anders gekommen, als Experten geraten haben und als wir selbst auch in unseren Verordnungen festgelegt haben."

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder hatten am Sonntag beschlossen, angesichts der sich ausbreitenden Corona-Pandemie das öffentliche und private Leben in Deutschland von Mittwoch an bis zum 10. Januar drastisch herunterzufahren. Der Einzelhandel mit Ausnahme der Geschäfte für den täglichen Bedarf muss schließen. In diesem Zeitraum sollen auch Schulen grundsätzlich geschlossen oder die Präsenzpflicht ausgesetzt werden. NRW hatte die Präsenzpflicht an Schulen bereits ab diesem Montag ausgesetzt./dot/DP/nas