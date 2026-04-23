Laser Photonics gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Laser Photonics präsentierte am 20.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,44 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,110 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Laser Photonics mit einem Umsatz von insgesamt 2,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 90,23 Prozent gesteigert.

Laser Photonics hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,900 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,790 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 143,86 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,34 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 3,42 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at