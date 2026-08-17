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17.08.2026 06:31:29
Laser Photonics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Laser Photonics hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,08 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,120 USD je Aktie erzielt worden.
Laser Photonics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,8 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 30,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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