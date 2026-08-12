Laser Power and Infra informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Laser Power and Infra hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Laser Power and Infra hat ein EPS von 3,52 INR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 3,52 INR auf dem gleichen Niveau gelegen.

Auf der Umsatzseite standen 5,22 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,54 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at